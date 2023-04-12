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      Jordan

      斜背包

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      Jordan 斜背包设有 2 个拉链隔层，便于存放钱包、手机和钥匙等日常基本物品。可调节肩带设计，营造个性化专属背包体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CV0862-010

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