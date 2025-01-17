Jordan 新年蜕变系列大童双面针织套头连帽衫采用棉和聚酯纤维等混纺而成的柔软双面针织面料，弹性设计塑就无拘运动体验，伴你喜迎新年。休闲剪裁，便于叠搭；袋鼠式口袋，可供存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan 新年蜕变系列长裤，打造协调的节日造型。

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