Jordan 新年蜕变系列大童双面针织长裤采用柔软的棉混纺面料，结合时尚剪裁，伴你喜迎新年。 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，让你自在畅动。 侧边口袋配有按扣，工装口袋搭配魔术贴粘扣翻盖，可安全收纳钱包、钥匙或手机等物品。 可搭配 Jordan 新年蜕变系列上衣，打造协调的节日造型。

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