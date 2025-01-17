经典的 Jordan 新年蜕变系列大童夹克采用梭织锦纶面料，结合休闲剪裁和全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭，伴你欢庆新年。 落肩设计，营造休闲体验；左袖外侧拉链口袋，便于随身存放小件物品；两侧大口袋搭配隐藏式按扣，便于安全存放钥匙或手机等物品。

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