Jordan 新年蜕变系列大童针织工装长裤采用棉混纺珠地针织面料，结合经典版型，伴你喜迎新年。 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，让你舒适畅动。 多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan 新年蜕变系列上衣，打造风格统一的节日造型。

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