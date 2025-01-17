Jordan 新年蜕变系列婴童印花法式毛圈套装采用由棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，为小宝贝轻松打造喜迎新年的出众造型。圆领上衣采用休闲剪裁，便于穿脱和叠搭。长裤采用舒适弹性腰部，结合锥形裤筒和罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。

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