 

Jordan 新年蜕变系列

幼童针织工装长裤

¥389¥46917% 折让

Jordan 新年蜕变系列幼童针织工装长裤采用棉混纺珠地针织面料，结合经典版型，伴孩子喜迎新年。 弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感，让孩子舒适畅动。 多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒搭配弹性裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan 新年蜕变系列上衣，打造风格统一的节日造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF8880-010

Jordan 新年蜕变系列

¥389¥46917% 折让

Jordan 新年蜕变系列幼童针织工装长裤采用棉混纺珠地针织面料，结合经典版型，伴孩子喜迎新年。 弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感，让孩子舒适畅动。 多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒搭配弹性裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan 新年蜕变系列上衣，打造风格统一的节日造型。

产品细节

  • 73% 棉/27% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF8880-010

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