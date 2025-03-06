Jordan 新年蜕变系列男子运动夹克采用不易撕裂梭织外层和顺滑里料，并融入轻盈保暖的合成材质填充物，时尚又舒适。 侧边口袋隐入弧形缝线，设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典 Wings 套装。 全长按扣开襟设计搭配罗纹袖口、衣领和下摆，塑就和谐统一外观，革新升级经典运动夹克。

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