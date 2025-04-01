Jordan 新年蜕变系列

Jumpman 托特包

¥189
¥249
24% 折让

黑
白色

Jordan 新年蜕变系列 Jumpman 托特包采用匠心设计，堪称日常佳选单品。 该托特包采用耐用棉质帆布面料，主袋内设有插袋，方便储物。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF3759-010

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