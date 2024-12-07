Jordan

毛圈头带（1 条）

¥119
¥159
25% 折让

Jordan 毛圈头带（1 条），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴健身房热力开练。毛圈棉混纺材料，弹性柔软，助力燃情热练。

  • 显示颜色： 灰黑/帆白/红外线红
  • 款式： FQ1548-097

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。