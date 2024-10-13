穿上 Jordan 男子冬季款仿羊羔绒全长拉链开襟夹克，为冬季造型注入一抹 Jordan 传统风范。厚实仿羊羔绒面料，助你畅享温暖舒适；梭织覆面，借鉴自迈克尔·乔丹热身装备上的经典 Wings 线条设计。

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