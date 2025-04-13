Jordan

男子球衣

¥999

奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan 男子球衣秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。轻盈针织面料，搭配别致细节，彰显西尔维斯特的独特风格。

  • 显示颜色： 朱红/黑/里昂蓝
  • 款式： HQ1730-623

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