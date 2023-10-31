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      Jordan

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      Jordan 男子短袖T恤采用厚实针织棉料结合休闲版型，营造轻松休闲的穿着感受。胸前和后身下方饰有印花图案，旨在向 Jordan 1 Retro 经典配色致敬。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DM3545-100

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