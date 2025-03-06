Jordan

男子针织圆领运动衫

¥499

Jordan 男子针织圆领运动衫背面饰有艺术风格 AJ1 印花，旨在致敬元年款 Anti-Gravity Machines 运动鞋。柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计，营造轻盈舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HF1118-133

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。