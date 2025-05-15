Jordan
男子针织圆领运动衫
¥439¥49912% 折让
Jordan 男子针织圆领运动衫背面饰有艺术风格 AJ1 印花，旨在致敬元年款 Anti-Gravity Machines 运动鞋。柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计，营造轻盈舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HF1118-133
Jordan
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Jordan 男子针织圆领运动衫背面饰有艺术风格 AJ1 印花，旨在致敬元年款 Anti-Gravity Machines 运动鞋。柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计，营造轻盈舒适的穿着感受。
其他细节
- 法式毛圈面料，柔软轻盈
- 胸前刺绣 Jumpman 标志结合后身丝网印制图案，为造型增添不凡格调
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HF1118-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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