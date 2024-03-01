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      Jordan

      男子针织圆领运动衫

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      深藏青
      帆白

      穿上 Jordan 男子针织圆领运动衫，致敬元年款 Anti-Gravity Machines 运动鞋。柔软针织面料结合后身艺术风格 AJ1 印花，表面触感顺滑，内里采用回环设计，营造轻盈舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 深藏青
      • 款式： HF1118-410

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