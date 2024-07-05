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      Jordan 街头艺术系列

      女子加绒圆领运动衫

      ¥649

      运动衫新宠来袭。一款令人不禁想从脏衣服堆里再拿出来反复穿着的匠心之作。（不会被人发现的。）Jordan 街头艺术系列女子加绒圆领运动衫采用柔软加绒针织面料，结合超宽松版型，打造理想叠搭之选。

      • 显示颜色： 椰奶色
      • 款式： FV8599-113

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