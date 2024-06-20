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      Jordan 街头艺术系列

      男子薄绒套头连帽衫

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      Jordan 街头艺术系列男子薄绒套头连帽衫舒适非凡，饰有小野比利的插画图案。Jordan 街头艺术系列将其作为玩具设计师的经历和对迈克尔·乔丹的热爱融入趣味生动的图案设计中。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV8595-010

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