Jordan 街头艺术系列 Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥949

低帮，但不低调。Jordan 街头艺术系列 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋采用经典美学设计，鞋舌融入梭织标签，趣味十足。鞋底融入粉色细节设计，定会让你的朋友惊叹不已。

  • 显示颜色： 山峰白/大学蓝/深宝蓝/铁灰
  • 款式： FV8439-104

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。