Jordan 街头艺术系列 Air Jordan 1 Mid SE

男子运动鞋

¥1,099

Jordan 街头艺术系列 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用醒目配色和纹理设计，焕新演绎经典 AJ1 运动鞋。新颖外观结合经典质感，铸就非凡。融入优质材料和装饰，以时尚格调诠释挚爱鞋款。

  • 显示颜色： 山峰白/狂喜深红/深宝蓝/铁灰
  • 款式： FV3619-106

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