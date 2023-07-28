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      Jordan

      鞋盒包

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      Jordan 鞋盒包可妥善收纳 Jordan 鞋款，以免在飞机、火车或汽车上磕碰磨损，令你出行无忧。 拉链翻盖开口结合底部和四周加垫设计，提供妥善保护；拿握提手便于携带；该包款形似鞋盒，有助保护所装鞋款（为获得上佳保护，尽量将其置于大件行李上方）。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FQ1080-010

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