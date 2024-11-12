Jordan 1 Low Alt (TD)

婴童运动童鞋

¥399

Jordan 1 Low Alt (TD) 婴童运动童鞋满足小宝贝的日常需求，采用醒目配色，可快速稳固稚嫩双足，塑就贴合感受。经典款式，彰显 Jordan 风范。沿袭经典 AJ1 风格。装饰性鞋带设计，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入。

  • 显示颜色： 帆白/白色/激光紫红/浅激光橙
  • 款式： FN7398-181

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