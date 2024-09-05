Jordan 1 Low Alt (PS)

幼童运动童鞋

¥349
¥499
30% 折让

Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋满足小宝贝的日常需求，采用醒目配色，打造出众外观。经典款式，彰显 Jordan 风范。上脚即可拥有。优质材料结合中底柔软泡绵，无论上学、玩耍还是其他活动，助力小宝贝轻松驾驭。

  • 显示颜色： 帆白/白色/激光紫红/浅激光橙
  • 款式： FN7376-181

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.6

31: 鞋内长 20.5

32: 鞋内长 21.7

33.5: 鞋内长 22.5

35: 鞋内长 23.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。