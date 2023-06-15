跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan 1 Low Alt (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      粉红配色，格调出众！ Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋采用黑、白、热情粉组合配色，经典醒目，助小宝贝彰显个性风范。 稳固时尚，结合魔术贴粘扣设计，让小宝贝快速出型。

      • 显示颜色： 白色/黑/热情粉
      • 款式： DZ6958-160

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。