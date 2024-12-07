Jordan 1 Low Alt SE

婴童可爱花边设计运动童鞋

¥329
¥399
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Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动童鞋采用焕新设计，便于穿脱，彰显出众风范。匠心细节，为该鞋款增添精致格调。整个鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。魔术贴粘扣设计，为小宝贝轻松营造稳固贴合感。

  • 显示颜色： 帆白/传奇浅褐/尘紫/浅灰
  • 款式： FQ8092-100

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