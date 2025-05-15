Jordan 1 Low Alt SE
幼童易穿脱运动鞋
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋时尚有型，无需系带，为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，塑就无需系带的便捷穿脱体验。
- 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
- 款式： IB3885-106
Jordan 1 Low Alt SE
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋时尚有型，无需系带，为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，塑就无需系带的便捷穿脱体验。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿脱
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 外底融入橡胶细节，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
- 款式： IB3885-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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