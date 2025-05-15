 

Jordan 1 Low Alt SE

幼童易穿脱运动鞋

¥499

Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋时尚有型，无需系带，为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，塑就无需系带的便捷穿脱体验。


  • 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
  • 款式： IB3885-106

Jordan 1 Low Alt SE

¥499

Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋时尚有型，无需系带，为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，塑就无需系带的便捷穿脱体验。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿脱
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果
  • 外底融入橡胶细节，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 泡绵中底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
  • 款式： IB3885-106

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