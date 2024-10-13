Jordan 1 Low Alt SE

幼童运动童鞋

¥409
¥499
18% 折让

Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动童鞋采用焕新设计，便于穿脱，彰显疾速风范。格纹细节和利落皮革，为该鞋款注入满满活力。整个鞋带区域能够快速打开，便于双足轻松穿入，快速调节贴合度；搭配魔术贴粘扣，有助稳固双足。

  • 显示颜色： 白色/皇家蓝/翡翠绿/黑
  • 款式： FQ8708-100

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