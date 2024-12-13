Jordan 1 Low Alt SE

幼童运动鞋

¥499

Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋采用匠心设计，以趣味配色巧搭免系鞋带。整个鞋带区域能够快速打开，搭配魔术贴粘扣，便于快速稳固稚嫩双足。另搭毛绒耐克勾标志，塑就出众型格。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/牛津粉/波尔多酒红色/泡沫粉
  • 款式： FZ3926-200

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