Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋为小宝贝匠心设计，无需系带，让重要的早餐化身型潮元素。柔软翻毛皮，塑就出众潮鞋；早餐风格细节，令鞋款趣味十足。鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，让小宝贝无需系带即可轻松穿上。

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