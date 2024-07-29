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      Jordan 1 Mid (PS)

      幼童运动童鞋

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      Jordan 1 Mid (PS) 幼童运动童鞋以迈克尔·乔丹首双经典鞋款为灵感匠心打造，引领小宝贝感受运动鞋文化的精髓。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，赋予稚嫩双足出色支撑感，以此致敬经典。

      • 显示颜色： 白色/黑/光辉绿
      • 款式： DQ8424-103

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.7

      29.5: 鞋内长 19.7

      31: 鞋内长 20.7

      32: 鞋内长 21.6

      33.5: 鞋内长 22.6

      35: 鞋内长 23.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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