当然，宝宝还没有准备好上大学，但他们仍然可以穿上 Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋，彰显经典配色。采用经典材料，如鞋面的皮革和鞋底的支撑泡绵，稳固贴合稚嫩双足，塑就稳固脚感，彰显凌跃风范。魔术贴粘扣设计，免除系带烦恼。

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