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      Jordan 1 Mid Alt (PS)

      幼童运动童鞋

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      黑/极光绿/超级紫罗兰色/荷兰橙
      黑/白色/海星橙

      让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (PS) 幼童运动童鞋，彰显经典 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于小宝贝自主穿脱。

      • 显示颜色： 黑/极光绿/超级紫罗兰色/荷兰橙
      • 款式： AR6351-083

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