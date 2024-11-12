Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋采用魔术贴粘扣设计，无需系带，便于稚嫩双足轻松穿入。采用斑点中底设计，巧搭多种颜色和耐穿材料营造吸睛拼接效果，塑就十足时尚的小巧可爱外观。时尚潮鞋上脚，接下来就该征服滑滑梯了。

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