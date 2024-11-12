Jordan 1 Mid RM EasyOn

大童运动鞋

¥539
¥849
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如何让孩子挚爱的 Jordan 运动鞋增添出众风采？便捷穿脱方式。Jordan 1 Mid RM EasyOn 大童运动鞋已为孩子准备周全。宽敞鞋口采用匠心设计，便于在鞋带已系好的状态下轻松穿入。大号金属色元素耐克勾标志，增添醒目风范，助孩子型出彩。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1281-001

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