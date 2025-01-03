Jordan 1 Mid RM EasyOn

婴童易穿脱运动鞋

¥369
¥449
17% 折让

Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 婴童运动鞋采用易穿脱设计。鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。采用装饰性鞋带设计，结合快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1283-001

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