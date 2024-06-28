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      Jordan 1 Mid RM EasyOn

      幼童运动童鞋

      ¥549

      黑/白色
      火焰粉/白色

      Jordan 鞋款，精益求精。 Jordan 1 Mid RM EasyOn 幼童运动童鞋采用解放双手的便捷穿脱方式， 专为儿童打造。 宽敞柔韧鞋口经匠心设计，便于孩子轻松穿入。 金属色元素耐克勾标志，醒目吸睛，让孩子耀动出彩。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FQ1282-001

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