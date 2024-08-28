Jordan 1 Mid TD

男子橄榄球鞋

¥839
¥1,199
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白色/黑/黑
白色/校园红/黑

Jordan 1 Mid TD 男子橄榄球鞋采用匠心设计，助力引爆疾速，打造出众敏捷性。厚实鞋钉配置，助你实现出色的迅疾切入表现。采用合成材质鞋面，经久耐穿。

  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： FJ6805-100

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