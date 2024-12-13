Jordan 1 Retro Low

婴童运动童鞋

¥499

穿上 Jordan 1 Retro Low 婴童运动童鞋，彰显非凡魅力。优质皮革鞋面巧搭醒目耐克勾标志，夜光细节设计带来隐藏的惊喜，打造出众鞋款。

  • 显示颜色： 黑/浅荧光黄/山峰白/树莓黑
  • 款式： HF0412-001

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