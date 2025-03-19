让小宝贝穿上 Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列婴童运动鞋迎接农历新年，以 Jordan 风格向蛇年致意。优质皮革搭配珠光元素，模仿蛇鳞的光泽，为稚嫩双足营造欢庆格调，适合日常穿着。耐克勾采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。

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