Jordan x A Ma Maniére

男子夹克

¥1,999

浅军械蓝
青灰色

致敬 Jordan 和 AMM 携手 10 周年，二者始终秉持升级经典版型的合作理念。Jordan x A Ma Maniére 男子夹克采用厚实斜纹面料结合休闲设计，塑就挺括外观。品牌标志细条纹，增添精致格调。

  • 显示颜色： 浅军械蓝
  • 款式： HF4354-440

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。