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      Jordan x A Ma Maniére

      男子提花连帽衫

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      Jordan x A Ma Maniére 男子提花连帽衫采用奢华面料，整版采用精致设计，令你彰显十足个性。采用优质混搭面料，结合刺绣联名标志和品牌标志按扣等匠心细节，提升造型格调，助你随时随地洋溢出众风采。

      • 显示颜色： 椰奶色
      • 款式： DV7456-113

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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