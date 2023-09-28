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      Jordan x A Ma Maniére

      男子热身短袖衬衫

      ¥699

      Jordan x A Ma Maniére 男子热身短袖衬衫经典隽永，是你的衣橱新晋佳选，助你制霸球场，型动街头。采用休闲版型，搭配刺绣联名标志和 A Ma Maniére 品牌按扣，提升造型格调。正面按扣开襟设计，扣上敞开皆宜，可搭配风格相称的配套长裤，轻松驾驭多种造型。

      • 显示颜色： 红褐色
      • 款式： DV7461-263

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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