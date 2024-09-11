Jordan x A Ma Maniére

男子针织连帽衫

¥999

Jordan 与 AMM 再次携手合作。这款联袂打造的 Jordan x A Ma Maniére 男子针织连帽衫采用柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计，营造舒适非凡的穿着感受。缝制贴片和刺绣字样，提升造型格调。

  • 显示颜色： 浅红木褐
  • 款式： FQ8957-104

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