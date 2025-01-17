Jordan 的历史传承与纽约市有着深厚的渊源。Jordan x Awake NY 男子运动夹克由 Jordan 与 Awake NY 携手打造，旨在致敬 JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹出生地之间的密切联系。该夹克采用羊毛混纺衣身和皮革衣袖，搭配正面按扣开襟设计，塑就经典学院风造型。蛇纹图案、刺绣细节和雪尼尔绒线贴片提升造型格调，彰显 Jordan 与 Awake NY 联名风范。

显示颜色： 黑/游戏宝蓝

款式： FQ5440-010