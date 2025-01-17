Jordan x Awake NY

男子针织连帽衫

¥999

Jordan 的历史传承与纽约市有着深厚的渊源。JORDAN 品牌的发展历程与迈克尔·乔丹的出生地之间有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。Jordan x Awake NY 男子针织连帽衫采用厚实针织面料，结合 Jordan 经典配色和整版水洗设计，以新颖简约风格塑就出众外观和舒适感受。

  • 显示颜色： 调色暗灰/黑/游戏宝蓝
  • 款式： FQ5444-091

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