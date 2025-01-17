Jordan 的历史传承与纽约市有着深厚的渊源。JORDAN 品牌的发展历程与迈克尔·乔丹的出生地之间有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。Jordan x Awake NY 男子针织长裤采用厚实针织面料，结合 Jordan 经典配色和整版水洗设计，以新颖简约风格塑就出众外观和舒适感受。

显示颜色： 调色暗灰

款式： FQ5446-091