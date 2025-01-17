Jordan 的历史传承与纽约市有着深厚的渊源。而 JORDAN 品牌的发展历程也与迈克尔·乔丹的出生地之间有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。Jordan x Awake NY 男子T恤将两个标志巧妙糅合成一个纯色图案。

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