Jordan x SoleFly

男子T恤

¥399

化石灰
惊喜可可色

Jordan 与迈阿密运动鞋零售商 SoleFly 联袂打造匠心系列，灵感源自咖啡馆文化以及美好咖啡所激发的友谊火花。 Jordan x SoleFly 男子T恤采用经典版型与厚实棉料，塑就出众结构感，图案设计与咖啡的颜色相呼应。 后身梭织标签灵感源自 AJ12 上的标签，为该系列增添精致格调。

  • 显示颜色： 化石灰
  • 款式： HM5037-238

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