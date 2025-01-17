Jordan x SoleFly Barista 男子短裤由 Jordan 携手迈阿密运动鞋零售商 SoleFly 匠心打造，灵感源自咖啡馆文化以及美好咖啡所激发的友谊火花。梭织斜纹面料，塑就轻盈质感；滚边细节和刺绣品牌标志，与古巴风味浓缩咖啡的颜色巧妙呼应。后身梭织标签灵感源自 AJ12 上的标签，为该系列增添精致格调。

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