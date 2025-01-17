Jordan x Travis Scott

男子打蜡短裤

¥1,699

穿上 Jordan x Travis Scott 男子打蜡短裤，彰显 Jordan 与 Travis Scott 不凡魅力。耐穿帆布结合打蜡处理，彰显灵感源自 Cactus Jack 的机车风范。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DZ5478-010

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